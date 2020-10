Sardegna: opposizioni contestano riforma Regione, "costerà 10 milioni e creerà nuove poltrone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impatto da quasi dieci milioni di euro di costi aggiuntivi e 127 unità di personale in più. Il disegno di legge (il numero 107) che riorganizza le strutture della presidenza della Regione e degli assessorati, già in discussione nella commissione Autonomia del Consiglio regionale allarma le opposizioni in consiglio regionale che si mobilitano contro la sua approvazione e in un dossier sottolineano come la riforma preveda anche l'istituzione di un segretariato con undici posti, di dipartimenti con 33 unità e di un Centro studi regionale con undici unità. In totale si passa dalle 130 unità, che attualmente hanno un costo di dieci milioni circa, a 257, per un costo totale di 20 milioni di euro. (segue) (Rsc)