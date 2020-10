© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fatto si crea una Regione parallela – ha detto Massimo Zedda (Progressisti) –, un vero e proprio sistema clientelare. La maggioranza fermi questa legge per salvare la faccia". Per l'esponente del Pd Salvatore Corrias "i sardi hanno bisogno d'altro. Non è urgente creare un apparato ombra". "Le riforme della maggioranza – ha detto Alessandro Solinas (M5S) – servono per creare nuove poltrone". (Rsc)