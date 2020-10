Libia-Niger: colloqui per formare un comitato congiunto contro il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Niger, Mohamed Issoufou, ha discusso con il ministro della Difesa del governo di accordo nazionale libico (Gna, l’esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dall’Onu), Salah al Din al Namroush, della formazione di un comitato congiunto per combattere il terrorismo. I colloqui si sono svolti durante un incontro tra Issoufou e Namroush, dedicato alla revisione della cooperazione in materia di sicurezza tra Niger e Libia, secondo una dichiarazione della presidenza nigeriana. Namroush è stato accompagnato nella sua visita in Niger dal capo di stato maggiore delle forze del Gna, Mohamed al Haddad. Le parti, riferisce il sito web d’informazione libico “Al Wasat”, temono che le cellule dello Stato islamico possano continuare ad attraversare i confini tra Libia e Niger, una zona che continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza nella regione desertica che si estende in profondità nei paesi del Sahel. (Lit)