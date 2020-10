Credito: Spagna, inizio operazioni fusione CaixaBank e Bankia previsto per febbraio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CaixaBank e Bankia terranno oggi le rispettive riunioni del Consiglio di amministrazione, nel corso delle quali presenteranno l'analisi della loro fusione effettuata dalla società di consulenza Bdo per poi convocare l'assemblea degli azionisti. Secondo quando riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'integrazione legale non avverrà prima del prossimo febbraio, mentre quella tecnologica tra le due banche è prevista per l'ultimo trimestre del 2021. L'operazione, che porterà alla nascita della più grande banca spagnola, deve essere approvata dagli azionisti e dal Fondo di ristrutturazione della banche spagnole (Frob), della Banca centrale europea (Bce), dal ministero dell'Economia e dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc). (Spm)