Libia: Siala, dialogo politico libico ha ripreso slancio

- Il ministro degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna, l’organo esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite), Mohamed Siala, ha affermato che il dialogo politico libico ha recentemente acquisito rinnovato slancio in seguito alle due separate dichiarazioni di cessate il fuoco emesse dai presidenti Gna, Fayez al Sarraj, e della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, il 21 agosto scorso. Il capo della diplomazia libica ha affermato in un discorso durante la sua partecipazione all'incontro 5+5 dei paesi del Mediterraneo occidentale che la via d'uscita dalla crisi "non poteva essere militare", evidenziando la capacità dei libici per risolvere i loro problemi senza l'interferenza di parti straniere. Circostanza, quest’ultima, che ha dato una spinta anche al dialogo politico libico, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri del Gna in una nota. (Lit)