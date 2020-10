Libia: l'ambasciata canadese chiede il rilascio del giornalista Baaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata canadese in Libia si è unita alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) nel condannare la detenzione extragiudiziale di Mohamed Omar Baaio, chiedendo il suo rilascio immediato e incondizionato. "La libertà dei media è essenziale per la riconciliazione libica", si legge in una nota. L'ambasciata canadese a Tripoli ha twittato: "La retorica provocatoria e crescente dei media e l'incitamento all'odio devono finire ora". (Lit)