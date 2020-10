Trasporto aereo: Paraguay riapre ai voli commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali il Paraguay registra 56.819 casi di nuovo coronavirus e 1.250 morti dall'inizio della pandemia nel mese di marzo. L'ultimo bollettino ufficiale riporta 746 nuovi casi e 19 decessi dovuti alla Covid-19 nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate sono invece 741 delle quali 142 in terapia intensiva. Il paese si trova tuttora in emergenza sanitaria dal 16 marzo giorno in cui fu decretata dal presidente. Sospese le lezioni presenziali fino a dicembre mentre ancora non sono riprese le attività ricreative e sociali di gruppo (sport e spettacoli). Il piano di attivazione economica annunciato a giugno dal governo prevede investimenti per oltre 2,5 miliardi di dollari principalmente in infrastruttura. Lo scorso 12 ottobre il governo di Assunzione ha decretato inoltre la riapertura graduale delle frontiere con il Brasile, principale socio commerciale del paese. (segue) (Bua)