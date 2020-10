Usa: il consigliere per la sicurezza nazionale, Trump accetterà la sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo statunitense Robert O'Brien, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, ha dichiarato mercoledì che il capo della Casa Bianca accetterà i risultati delle elezioni del 3 novembre anche se dovesse perdere. Se perde, certo che lo farà", ha detto in un'intervista con il sito "Politico" durante un viaggio per visitare due cantieri navali nel Maine. Una domanda del genere è diventata un argomento scottante a Washington perché, fino a poco tempo fa, Trump è stato piuttosto vago nel rispondere alla domanda se avrebbe consentito un pacifico trasferimento di potere in caso di sconfitta. "Se perde le elezioni, sono certo che il presidente trasferirà il potere, ma dobbiamo assicurarci che non ci siano brogli nelle elezioni e che si tratti di elezioni libere ed eque, proprio come chiediamo agli altri Paesi d'oltreoceano, dobbiamo fare la richiesta a noi stessi", ha aggiunto O'Brien, che si è anche augurato che Trump possa vincere.(Nys)