Usa: Trump emette ordine che rende più flessibili impieghi federali

- Il presidente Donald Trump ha emanato un ordine esecutivo che eliminerebbe le protezioni del lavoro per molti impiegati federali, in una decisione che i sindacati hanno denunciato come un tentativo di politicizzare la funzione pubblica. Lo riporta il sito "Politico". L'ordine si rivolge in particolare a delle categorie di lavoratori che sono coinvolti nello dell'emanazione delle leggi dello Stato. Esso riclassificherebbe questi lavoratori e li esenterebbe dalle protezioni che si applicano alla maggior parte dei lavoratori federali, facendo in modo che possano essere assunti e licenziati più facilmente e rapidamente. (Nys)