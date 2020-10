Hong Kong: cittadinanza britannica, non servirà passaporto britannico d'oltremare per la richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra ha definito i dettagli di un nuovo visto che darà agli abitanti di Hong Kong un percorso verso la cittadinanza nel Regno Unito e afferma che i richiedenti non dovranno avere un passaporto nazionale britannico d'oltremare (Bno) per presentare la richiesta. Lo riferisce l'emittente "Rthk". Londra afferma che il visto Bno per Hong Kong è stato introdotto in risposta a ciò che afferma essere violazioni della dichiarazione congiunta sino-britannica di Pechino, inclusa l'imposizione della nuova legge sulla sicurezza nazionale per l'ex colonia britannica. Il governo centrale ha respinto quella che chiama ingerenza negli affari di Hong Kong oltre alle affermazioni secondo cui il Regno Unito ha delle responsabilità nei confronti della sua ex colonia. Il nuovo visto sarà richiedibile dalla fine di gennaio 2021 e consentirà alle persone con lo status di Bno di vivere e lavorare nel Regno Unito per un massimo di cinque anni. Trascorso questo periodo di tempo, potranno richiedere lo status di residenti e, un anno dopo, la cittadinanza britannica. Il visto costerà 250 sterline per cinque anni, o 180 sterline per 30 mesi, un prezzo che il ministero dell'Interno britannico afferma essere inferiore a quello di visti comparabili. (segue) (Cip)