Usa: ultimo confronto Trump-Biden, scontro acceso su sanità e politica estera

- E’ durato un’ora e mezza l’ultimo confronto tra i due candidati alla Casa Bianca, il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante, il candidato del Partito democratico, Joe Biden, tenutosi alla Belmont university di Nashville, in Tennesse. A 12 giorni dalle elezioni presidenziali l’emergenza provocata dal Covid è stato uno dei temi in primo piano e dove i due sfidanti hanno usato i toni più duri, ma non sono mancati anche dei passaggi dedicati alla Cina, al tema del razzismo e, in generale, al sistema sanitario statunitense. A moderare il dibattitto la giornalista dell’emittente televisiva “Nbc”, Kristen Welker, non particolarmente gradita a Trump e ai suoi sostenitori del Partito repubblicano, che più volte hanno dubitato della sua imparzialità. Sulla base delle nuove regole imposte dalla Commissione sui dibattiti presidenziali, i microfoni dei due candidati rimangono spenti nel momento in cui parla l’avversario: la misura è stata adottata per evitare quanto accaduto nel primo confronto dello scorso 30 settembre. La nuova regola ha consentito ai candidati di esprimere le loro posizioni, con fermezza ma anche capacità di reggere la pressione. (segue) (Nys)