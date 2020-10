Usa: ultimo confronto Trump-Biden, scontro acceso su sanità e politica estera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si torna poi sui temi sanitari, un passaggio che consente al candidato democratico di presentare il “Bidencare”, sostanzialemente “un Obamacare con in più un’opzione pubblica”. Secondo Biden, d’altronde, “la sanità non è un privilegio, ma un diritto", un diritto che Trump ha messo in crisi e violato tentando di abolire la riforma dell’ex presidente Obama. È il preambolo per il passaggio sui temi sociali, come la paga minima oraria a 15 dollari, uno dei punti del programma del candidato democratico, che viene tuttavia contestata dal presidente in carica. Trump ritiene che questa debba essere variabile, a seconda del territorio, per evitare di danneggiare le piccole imprese. “L’Alabama non è New York. Non possiamo mettere fuori mercato molte imprese, obbligandole ad alzare i salari se non possono permetterselo”, ha affermato Trump. (segue) (Nys)