Cina: Xi, unilateralismo e protezionismo porteranno il mondo a un vicolo cieco

- Lo sviluppo pacifico e la cooperazione win-win sono l’unica via da seguire. Nel mondo di oggi, unilateralismo, protezionismo ed egoismi di ogni tipo porteranno il mondo solo a un vicolo cieco. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso di una riunione a Pechino per commemorare il 70mo anniversario della Guerra di Corea. "Agire per conto proprio e servire solo i propri interessi non funzionerà. Egemonia e bullismo non funzioneranno. La Cina mantiene una politica difensiva e l’Esercito cinese è una forza per salvaguardare la pace mondiale. Il Paese non cercherà mai egemonia o espansionismo e siamo contro alla politica di potenza. Non accetteremo mai attacchi alla nostra sovranità o ai nostri interessi di sicurezza e sviluppo. Non permetteremo mai a nessuna forza di invadere o separare la madre patria. Se una cosa del genere accadrà il popolo cinese contrattaccherà frontalmente", ha proseguito Xi.(Cip)