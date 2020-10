Usa: ottimismo sul piano di stimoli, Wall Street in rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York chiude in territorio positivo sulla scia dell'ottimismo sui possibili progressi sul piano di stimoli Usa. Al termine delle contrattazioni l'indice il Dow Jones guadagna lo 0,55 per cento a 28.364,91 punti, il Nasdaq è a +0,19 per cento a 11.506,01 punti e l'indice S&P500 aumenta dello 0,52 per cento a 3.453,58 punti. In attesa del dibattito presidenziale finale di questa sera tra Donald Trump e il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, a convincere gli investitori sono i dati sui sussidi settimanali Usa, che per la prima volta dall'inizio della crisi, calano sotto le 800 mila unità. Ma a risollevare gli indici sono anche gli spiragli che sembrano aprirsi sui progressi nella trattativa con i repubblicani sul nuovo round di finanziamenti. Oggi, infatti, sono arrivate le parole ottimistiche della speaker della Camera, Nancy Pelosi, secondo la quale il negoziato sugli aiuti per il coronavirus sarebbe "sulla buona strada". Il maxi-piano di aiuti potrebbe valere oltre 2 mila miliardi. (Nys)