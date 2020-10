Usa: sondaggio Fox, Trump in leggero vantaggio di Biden in Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha un leggero vantaggio su Joe Biden in Ohio, secondo una serie di sondaggi di "Fox News" pubblicati mercoledì - ma l'ex vice presidente democratico sta superando di gran lunga il presidente repubblicano in tre Stati chiave del campo di battaglia. Secondo le rilevazioni, tra i probabili elettori dell'Ohio, il 48 per cento degli intervistati ha dichiarato di preferire Trump, mentre il 45 per cento ha optato per Biden. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto al sondaggio di "Fox News" del mese scorso, che ha visto il 50 per cento degli intervistati scegliere Biden rispetto al 45 per cento che aveva scelto Trump. Il sondaggio ha un margine di errore di campionamento di più o meno 3 punti percentuali. Il divario si restringe notevolmente tra i probabili elettori dell'Ohio sulla loro impressione delle prestazioni di Trump - il 50 per cento approva il suo lavoro come presidente, e il 49 per cento disapprova. Negli stati critici del Michigan, della Pennsylvania e del Wisconsin, tuttavia, la preferenza è sembrata molto più chiara per Biden. In Michigan, il 52 per cento dei probabili elettori ha detto di preferire Biden, a solo il 40 per cento Trump. Biden è in testa di cinque punti percentuali su Trump in Wisconsin e Pennsylvania, ottenendo il 49 e il 50 per cento del sostegno rispettivamente. Biden è in vantaggio tra le donne dei sobborghi di tutti e quattro gli Stati. I sondaggi di Fox News sono stati condotti dal 17 al 20 ottobre tramite telefoni fissi e cellulari.(Nys)