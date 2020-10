Coronavirus: Fda, arriva l'approvazione per il farmaco remdesivir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato il remdesivir, un farmaco anti-coronavirus di Gilead - il che lo rende l'unico finora trattamento Covid-19 che ha ottenuto l'approvazione completa da parte dei regolatori statunitensi. Lo riporta il sito "Politico". L'agenzia ha basato la sua decisione su tre studi randomizzati e controllati che hanno dimostrato che il remdesivir può ridurre la durata dei ricoveri ospedalieri e la probabilità che i pazienti abbiano bisogno di ossigeno. Nessuno di questi studi, incluso un ampio studio condotto dai National Institutes of Health, ritiene che il farmaco possa ridurre il rischio di morte. Ma il verdetto della Fda è destinato ad essere controverso, scrive "Politico", in quando nei giorni scorsi un importante studio multi-paese sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato che il remdesivir non ha ridotto il rischio di morte o la durata del ricovero dei pazienti affetti da Covid-19. La Fda non ha menzionato lo studio dell'Oms nella sua valutazione del rapporto rischio/beneficio per il remdesivir. (Nys)