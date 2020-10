Hong Kong: cittadinanza britannica, non servirà passaporto britannico d'oltremare per la richiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone dovranno anche pagare un supplemento per i servizi sanitari, attualmente fissato a duemila sterline per cinque anni. I candidati dovranno dimostrare di avere abbastanza fondi economici per mantenere se stessi e le loro famiglie per sei mesi. Il console britannico a Hong Kong, Andrew Heyn, ha dichiarato: "L'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong ha segnato una chiara erosione dei diritti e delle libertà per le persone di Hong Kong. Questa nuova rotta verso il Regno Unito fa parte del nostro impegno nei confronti del popolo hongkonghese. Il Regno Unito è pronto ad accogliere i cittadini Bno e le persone a loro carico". I motivi per il rifiuto di una richiesta possono includere condanne penali gravi, sebbene il consolato britannico abbia affermato che non avrebbe respinto i richiedenti che erano stati condannati per attività come "protesta non violenta o esercizio della libertà di parola". Solo gli attuali residenti di Hong Kong possono fare domanda e un passaporto regolare di Hong Kong può essere utilizzato nelle domande da coloro che non hanno un passaporto Bno. (Cip)