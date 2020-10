Cile: referendum su riforma costituzione, cileni all’estero voteranno da 65 paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 ottobre oltre 14 milioni di cileni saranno chiamati a decidere se approvare o respingere l'apertura di un processo costituente per la redazione di una nuova Costituzione in sostituzione dell'attuale, redatta originariamente durante la dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990). Due i quesiti del referendum: il primo chiede se si è a favore della riforma, mentre il secondo quesito chiede che tipo di assemblea costituente dovrà costituirsi, se un'assemblea "mista costituzionale", composta al 50 per cento da parlamentari e da costituenti eletti appositamente, oppure una un'assemblea interamente composta da costituenti appositamente eletti per l'occasione. In caso di vittoria del Sì, le elezioni per la scelta dei costituenti si terranno ad aprile del 2021, mentre la nuova Costituzione dovrà essere redatta nel termine massimo di un anno per poi essere ratificata da un secondo referendum.L'anagrafe elettorale del Cile (Servel), ha reso noto a settembre il protocollo di svolgimento del plebiscito per la riforma della costituzione che si terrà il 25 ottobre. La Servel ha dovuto tenere conto del perdurante contesto della pandemia del nuovo coronavirus e tra le norme che figurano nel testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale figurano in questo senso la determinazione di una fascia oraria esclusiva per gli elettori maggiori di 60 anni, persone disabili e donne incinta; l'obbligo del distanziamento fisico di un metro tra gli scrutatori e tra i votanti in coda; la chiusura ritardata dei seggi alle 20 piuttosto che alle 18; la possibilità di astenersi dalla convocazione a costituire il seggio per i maggiori di 60 anni; il permesso di portare ed usare una penna personale per segnare la preferenza; l'assenza di porte o cortine nelle cabine elettorali. Secondo dati forniti dalla Servel i cileni iscritti ufficialmente nelle liste elettorali sono oltre 14 milioni, mentre sono quasi 60 mila i cittadini che voteranno dall'estero.Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha rivolto un appello alla cittadinanza a concorrere pacificamente al referendum e ha affermato che non verrà tollerato il ripetersi delle violenze occorse domenica in occasione dell'anniversario delle proteste sociali iniziate il 18 ottobre del 2019. "Negli ultimi mesi il Cile ha dovuto affrontare sfide enormi e grandi avversità come l'ondata di violenza a cui abbiamo assistito domenica, la pandemia del coronavirus e la recessione dell'economia mondiale", ha affermato Pinera nel corso di una visita ad un seggio elettorale. "Non permetterò che una minoranza di violenti che cercano di ostacolare il processo di riforma raggiungano il loro obiettivo", ha aggiunto. Pinera ha quindi rivolto un appello a "tutti ed ognuno dei nostri concittadini a partecipare e votare nel referendum" sottolineando che "tutte le posizioni e tutte le opinioni contano e sono importanti in una democrazia". "Sono assolutamente convinto che la stragrande maggioranza dei cileni vuole che ci sia un referendum in pace e che tutti possano esprimersi", ha quindi concluso. (segue) (Bua)