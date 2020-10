Usa: Trump, in un'intervista a "Cbs" si alza e se ne va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha pubblicato la sua intervista completa con una trasmissione con l'emittente "Cbs" in anticipo rispetto all'orario previsto per la messa in onda, dopo aver abbandonato l'intervista. Il capo della Casa bianca ha postato i quasi 40 minuti di botta e risposta con la giornalista Lesley Stahl sulla sua pagina Facebook, con la didascalia: "Guardate il pregiudizio, l'odio e la maleducazione di Cbs". Durante l'intervista, Trump si lamenta che Stahl ha aperto l'intervista chiedendo se era pronto per "domande difficili", spiegando che "non è il modo di parlare". Si è lamentato poi ripetutamente che Stahl non ha fatto domande difficili al candidato democratico alla presidenza Joe Biden, ma Stahl ha risposto di non aver intervistato Biden. "Penso che ne abbiamo abbastanza". Ne abbiamo abbastanza", dice Trump nel filmato.(Nys)