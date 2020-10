Trasporto aereo: Paraguay riapre ai voli commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay ha ripristinato ufficialmente questa settimana i voli commerciali internazionali sospesi lo scorso mese di marzo come misura di prevenzione contro la diffusione della pandemia del nuovo coronavirus nel paese. La riapertura dello spazio aereo al transito commerciale riguarda l'aeroporto internazionale Silvio Pettirossi di Assunzione, così come lo scalo nazionale di Guaranì, nella località di Minga Guazù, provincia dell'Alto Paranà. Alla cerimonia di riapertura del Pettirossi, riferisce l'agenzia stampa ufficiale "Ip", ha partecipato anche il presidente Mario Abdo Benitez, accompagnato dal titolare della Direzione nazionale dell'Aeronautica civile (Dinac), Felix Kanazawa. Il direttore della Dinac ha sottolineato quindi "l'importanza della ripresa del trasporto aereo e di tutta la catena di valore associata" ritenendo che si tratterà di "un potente motore della ripresa". L'obiettivo, ha detto Kanazawa, è quello di tornare a livelli pre-pandemia dopo che negli ultimi sette mesi il traffico di passeggeri ha registrato una flessione del 91 per cento, mentre quello merci è diminuito del 21 per cento. (segue) (Bua)