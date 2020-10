Usa: New York e le "giurisdizioni anarchiche" fanno causa all'amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- New York e le altre città statunitensi definite come "giurisdizioni anarchiche" dalla Casa Bianca hanno intentato una causa all'amministrazione di Donald Trump, contestando la decisione di ritirare i loro fondi federali. Lo riporta il sito "The Hill". Il mese scorso il dipartimento di Giustizia ha etichettato così New York, Seattle e Portland, dicendo che potrebbero perdere i fondi federali perché l'amministrazione ritiene che non siano riusciti a tenere a freno "la violenza e la distruzione della proprietà" nelle loro strade. La designazione di "giurisdizione anarchica" è arrivata dopo che il presidente Donald Trump ha ordinato al dipartimento di Giustizia di identificare le città che, a suo avviso, non rispondevano in modo abbastanza aggressivo alle proteste di Black Lives Matter e alla criminalità di piazza. Le tre città hanno presentato una denuncia congiunta presso il tribunale distrettuale federale di Seattle, cercando di bloccare la decisione di Trump. (Nys)