Cile: referendum su riforma costituzione, cileni all’estero voteranno da 65 paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anniversario del 18 ottobre celebrato domenica scorsa nelle principali città del Cile si è chiuso con un saldo di centinaia di arresti al termine di una giornata di scontri, barricate, atti di vandalismo e incendi. Nella capitale Santiago almeno due chiese sono state bruciate nel corso di una massiccia manifestazione che ha riunito decine di migliaia di persone nella zona della Plaza Baquedano. Una delle due chiese riferisce il quotidiano "La Tercera", è quella de La Asuncion, una costruzione datata del 1876 la cui unica guglia è stata completamente distrutta dal fuoco. In prossimità della piazza, ribattezzata dai manifestanti come "Plaza Dignidad", sono stati saccheggiati inoltre anche diversi negozi, tra cui un supermercato di una catena internazionale. Registrati anche attacchi di uomini incappucciati ad alcune stazioni di polizia nella periferia della capitale. Incidenti sono stati segnalati anche nel caso di manifestazioni in altre città del paese, come Valparaiso, Concepcion, Temuco e Rancagua. (Bua)