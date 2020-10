Francia: fonti stampa, profilo dell'assalitore di Paty segnalato 6 giorni prima omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il profilo Twitter del ragazzo di origini cecene che ha ucciso Samuel Paty, il professore decapitato per aver mostrato delle caricature di Maometto, era stato segnalato ai servizi dell'antiterrorismo francese sei giorni prima dell'aggressione. Lo riferisce l'emittente radiofonica "France iIfo". Abdoullakh Anzorov, questo il nome dell'aggressore, aveva pubblicato sul social network un messaggio il 10 ottobre immediatamente identificato e trasferito a Pharos, la piattaforma del ministero dell'Interno. Tuttavia, l'assalitore lo ha cancellato poco dopo. Gli inquirenti hanno chiesto a Twitter la cronologia del profilo del ragazzo ceceno per poter ritrovare il messaggio. Anzorov era molto attivo sui social network e spesso era stato segnalato dagli altri utenti per le sue dichiarazioni a sfondo islamista. La prima segnalazione risale al 12 luglio, quando un utente di Twitter ha allertato la polizia giudiziaria.(Frp)