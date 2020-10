Italia-Libia: Conte riceve Sarraj, sostegno a road map prevista dal Processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale situazione sul terreno in Libia e il processo politico in atto sotto l’egida dell’Onu. Questi i temi centrali dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, avvenuto questa sera a Palazzo Chigi. Ai colloqui hanno preso parte anche i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Mohamed Siala. Secondo quanto riferito da una nota di Palazzo Chigi, da parte italiana è stato espresso il più ampio sostegno alla prosecuzione della road map prevista dal Processo di Berlino, in particolare dopo i primi incoraggianti progressi registratisi nei colloqui di Ginevra nell'ambito della Commissione militare congiunta e in vista del Foro di Dialogo politico libico. I due presidenti hanno altresì esaminato il quadro delle relazioni bilaterali, con specifico riguardo per la collaborazione economica, migratoria e securitaria. (Rin)