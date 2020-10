Cile: Fmi, processo costituente potrebbe consolidare il paese come leader regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sentiero delle riforme tuttavia non è esente da rischi, ha sottolineato Werner. Questi potrebbero concretizzarsi "se il processo costituente derivasse in una molteplicità di politiche sociali senza fondamenta macroeconomiche che le sostengano", ha detto il direttore regionale dell'Fmi. In questo caso le riforme "porterebbero il Cile a inserirsi nella linea dei paesi con maggiori rischi fiscali e finanziari" allontanandosi dal "modello di stabilità e crescita" che rappresenta oggi. Werner si è mostrato tuttavia ottimista e affermando che "il periodo che si apre dopo il referendum può essere un periodo dove i margini di rischio si vadano riducendo gradualmente". (segue) (Bua)