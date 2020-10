Covid: a Milano scatta il coprifuoco nelle zone della movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 23 di oggi è scattato il primo giorno del cosiddetto “coprifuoco” l'applicazione delle due ordinanze di Regione Lombardia e Ministero della Salute che obbligano la chiusura dei locali alle 23 e vietano la circolazione per strada, salvo motivi particolari (lavoro, motivi di salute o emergenze comprovate) e comunque sempre con una autocertificazione. Già prima dello scoccare delle 23 le strade e i locali della movida milanese (la zona dei navigli, Corso Como, Corso Garibaldi e la zona dell'Arco della pace – Corso Sempione) appaiono desolatamente vuoti, immagini che riportano alla mente il lockdown di primavera con quasi nessuno in giro e serrande abbassate. Le zone della movida sono già deserte: in pochi sul naviglio grande già alle 21, con locali che non hanno neppure aperto. Uno scenario che va avanti da giorni “questa mattina alcuni amici proprietari di altri locali facvano una 'gara' mostrando le chiusure di cassa con foto su whatsapp: chi 20 euro chi 15 euro, chi 40 euro”, spiega Paolo, un socio di uno dei locali della zona, preoccupato per la situazione anche perché i clienti avevano ripreso a tornare dopo la chiusura del lockdown e adesso la situazione sembra precipitare ancora verso quella china. Qui a controllare il rispetto dell'uso della mascherina prima e delle chiusure dei locali e del “coprifuoco poi”, c'è la polizia locale, mentre i controlli in corso Sempione sono stati assegnati ai Carabinieri: alle 22 il Banghrabar, uno dei locali più frequentati dal “popolo della notte” che gravita intorno all'arco della pace sta già chiudendo e i camerieri stanno togliendo i tavolini dal dehor. (segue) (Rem)