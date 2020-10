Covid: a Milano scatta il coprifuoco nelle zone della movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Corso Como e Corso Garibaldi – controllati dalla polizia di stato - con la sua vita notturna sono incredibilmente vuoti alle 23. Chiuso il ristorante “Le langhe” e chiuso il Tocqueville. In giro solo gli agenti della polizia che controllano i rari pedoni che si affrettano verso casa. I primi a essere controllati sono una coppia di Carate Brianza “siamo usciti da un ristorante della zona – racconta lui, Raffaele Romano – abbiamo lo scontrino che attesta che abbiamo pagato alle 22.40 e stavamo rientrando, invece la polizia ci ha spiegato che alle 23 bisogna essere già a casa. Però sono stati molto gentili e hanno capito la nostra buona fede”. Il primo giorno, complice anche il tempo e lo sciopero dei treni, c'è un po' di tolleranza anche perché la sanzione è pesante: dai 400 ai 3mila euro. “Le ordinanze – ricorda il commissario capo Claudio de Filippo in corso Como per la prima sera di controlli – sono due: l'ordinanza della Regione Lombardia che Prevede la chiusura dei locali alle 23 e l'ordinanza del ministro della salute che prevede che dalle 23 alle 5 del mattino non si possa circolare se non per comprovate esigenze, comunque lasciando la possibilità di far rientro al proprio domicilio a tutti coloro che siano stati in ristoranti e pizzerie che chiudono alle 23 con chiaramente una autocertificazione che, deve essere compilata indicando il domicilio. La presenza in giro deve essere giustificata, chi esce dalla propria abitazione per fare una passeggiata sotto casa, è meglio che la faccia prima delle 23”. (Rem)