Putin: "La mia presidenza prima o poi finirà, me ne rendo perfettamente conto"

- "La mia presidenza prima o poi finirà": lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento odierno al Valdai Discussion Club. "Me ne rendo perfettamente conto", ha dichiarato Putin, in risposta ad alcune domande sulla sua possibile rielezione. Gli emendamenti alla Costituzione, secondo il capo del Cremlino, non mirano ad "azzerare" i mandati presidenziali, ma allo sviluppo del Paese, rafforzando la sovranità della Russia. "Gli emendamenti alla Costituzione mirano non solo a dare all'attuale capo dello Stato il diritto di essere eletto nel 2024, o anche in un secondo momento. Sono finalizzati, questi cambiamenti, principalmente a rafforzare la sovranità dalla Federazione Russa, per delineare le nostre prospettive di sviluppo, per creare basi costituzionali fondamentali per lo sviluppo dell'economia, della sfera sociale", ha dichiarato Putin.In merito al caso Navalnyj il presidente russo ha chiesto all'ufficio del procuratore generale di consentire che lasci il Paese per ricevere delle cure in Germania, nonostante le restrizioni nei suoi confronti in termini di espatrio. "Immediatamente, non appena la moglie di questo cittadino mi si è rivolta, ho immediatamente incaricato la procura di verificare la possibilità di permetterne il viaggio all'estero per cure. C'è un procedimento penale", ha raccontato Putin che ha espresso dubbi circa le informazioni sulla scoperta di tracce dell'agente nervino di classe Novichok. "Hanno detto che sono state trovate tracce di Novichok. Poi tutto questo materiale è stato trasferito all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) e improvvisamente ci è stato detto che i trattava di qualcos'altro", ha dichiarato.Venendo al conflitto nel Nagorno-Karabakh ha aggiunto che il numero delle vittime dell'ultima escalation si avvicina a 5 mila. La Russia ha sempre avuto legami speciali non solo con l'Armenia, ma anche con l'Azerbaigian, ha affermato. "Ma abbiamo sempre avuto legami speciali con l'Azerbaigian. Ci sono oltre due milioni di armeni e circa due milioni di azerbaigiani in Russia. Non solo quelle persone che sono venute per lavoro temporaneo, ma anche quelle che vivono qui quasi permanentemente", ha detto ancora.E sulle relazioni con gli Stati Uniti ha precisato che Mosca è pronta per una discussione costruttiva e paritaria di tutte le questioni, inclusa la sicurezza strategica e dell'informazione. "Permettetemi di ricordarvi che la Russia sta attivamente promuovendo accordi bilaterali e multilaterali nel campo della sicurezza informatica. Abbiamo presentato all'Onu le bozze di due convenzioni su questo argomento, istituito un appropriato gruppo di lavoro aperto. Recentemente, mi sono rivolto agli Stati Uniti con una proposta di avviare una discussione completa sulle questioni internazionali di sicurezza informatica", ha precisato. Il presidente russo ha inoltre affermato che è necessario creare una serie di misure per la cooperazione nel campo della sicurezza informatica. Ha osservato che la concorrenza oggi presenta forma ibrida, e rende necessarie misure di rafforzamento, come nel periodo della Guerra Fredda. "Lo spazio cibernetico può fungere da piattaforma per testare tali misure", ha affermato il presidente russo. "È chiaro che è molto difficile formare la serie di misure necessarie in quest'area, nel cyberspazio. Ma questo lavoro deve essere avviato. Dobbiamo farlo ora" ha concluso. (Rum)