Hong Kong: autorità contro Germania per asilo ad attivista, segnale sbagliato a criminali

- Le autorità di Hong Kong hanno severamente criticato la Germania per aver concesso asilo a una studentessa 22enne della locale università, parte della rete di attivisti che da mesi stanno protestando nell'ex colonia britannica. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il console generale tedesco a Hong Kong, Dieter Lamlé, è stato convocato dal governo locale per colloqui sulla questione. Il primo segretario della regione amministrativa speciale cinese, Matthew Cheung, ha informato il diplomatico che la concessione dell'asilo alla studentessa “invia ai criminali il segnale sbagliato che non dovranno rispondere alla legge”. Intervistata dalla “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la giovane ha affermato di essere stata arrestata dalla polizia di Hong Kong con l'accusa di “sommossa” a novembre del 2019. La studentessa ha aggiunto che avrebbe rischiato una pena fino a dieci anni di reclusione e ha evidenziato: “Anche se fossi una criminale, avrei diritto a un processo equo”. Tuttavia, per l'attivista “ciò non è possibile a Hong Kong”. L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) ha concesso asilo in Germania alla giovane il 14 ottobre scorso. La giovane è stata rilasciata su cauzione, si è recata a Taiwan e da lì è giunta in territorio tedesco. Nel 2018, la Germania è stata il primo paese nell'Ue ha concedere asilo a due attivisti di Hong Kong, Ray Wong Toi-yeung e Alan Li Tung-sing. (Geb)