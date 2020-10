Messico: Corte suprema conferma sospensione politica su elettricità del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Politica de confiabilidad", promulgata a metà maggio, stabiliva un limite alla fornitura dell'energia tramite le fonti rinnovabili, partendo dalle necessità sorte nel periodo dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. A fronte di una domanda energetica limitata, era la tesi, il governo si premurava di garantire soluzioni che non potessero subire interruzioni nella fornitura, con ricadute critiche su strutture vitali come gli ospedali. In questo senso venivano privilegiate le fonti "tradizionali", in gran parte controllate dalle imprese statali, a scapito di quelle più esposte ai fattori ambientali, eolico e solare su tutti. Una decisione che scatenava tra le altre cose le proteste degli operatori privati, pronti a denunciare la perdita di investimenti. (Mec)