Covid: Cattaneo (FI), per funzionare le regole devono essere poche e chiare

- Le regole affinché funzionino devono essere "poche e chiare". Lo sottolinea a "Dritto e Rovescio" (Rete4) il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Il governo ha fatto esattamente il contrario: informazioni contraddittorie e confusione", afferma Cattaneo, secondo cui "questo non ha fatto altro che generare paura e disorientamento nei cittadini oltre che gettare migliaia di imprese nel caos. Ad esempio ci sono categorie produttive che più di altre pagano la crisi economica e le direttive dell'ultimo Dpcm di Conte: questo non possiamo accettarlo. È ingiusto. La verità - conclude il deputato - è che il governo ha perso sei mesi quando poteva programmare, organizzare e di certo prevedere la seconda ondata di Covid, dai trasporti pubblici alle file per i tamponi, tutto è lo specchio dell'approssimazione di chi governa il Paese".(Com)