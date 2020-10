Germania: Corte costituzionale Berlino sospende esame su tetto agli affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Land di Berlino ha sospeso l'esame della legge dell'amministrazione locale che istituisce un tetto massimo agli affitti, enormemente aumentati negli ultimi anni. I giudici hanno dichiarato di voler attendere l'esito dei procedimenti sulla questione pendenti presso la Corte costituzionale federale (Bverfg). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il Bverfg ha in precedenza annunciato di voler dcidere nella prima metà del 2021, fatti salvi eventuali ritardi dovuti alla crisi del coonavirus. Come disposto al governo del Land, dal 23 febbraio gli affitti di 1,5 milioni di appartamenti a Berlino sono stati congelati ai livelli di giugno 2019. Dal 2022 in avanti, i canoni di locazione potranno aumentare fino a un massimo dell'1,3 per cento all'anno. Diversi ricorsi sono stati presentati alla Corte costituzionale di Berlino e al Bverfg sia da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Partito liberaldemocratico (Fdp) sia dai proprietari di abitazioni. I ricorrenti giudicano, infatti, il tetto agli affitti incostituzionale. A luglio scorso, l'avvocatura del Land di Berlino aveva suggerito di attendere la pronuncia del Bverfg, sospendendo fino ad allora la revisione da parte della Corte costituzionale del Land. (Geb)