- Proposta dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al fine di contrastare l'estrema destra che sta riemergendo in Germania, la legge per la promozione della democrazia non verrà approvata entro la legislatura in corso, la cui scadenza è prevista per l'autunno del 2021. Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) sono, infatti, contrarie a disciplinare per legge la promozione dell'ordinamento democratico. Tuttavia, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i tre partiti che formano la Grande coalizione, al governo in Germania dal 14 marzo 2018, non intendono restare inerti di fronte alla riemersione della destra radicale. A tal fine, Cdu, Csu e SpD hanno concordato di fornire sostegno finanziario a lungo termine ai programmi del governo federale per la prevenzione dell'estremismo e la promozione della democrazia. Inoltre, la Grande coalizione intende istituire “condizioni quadro affidabili” per l'impegno della società civile verso tali obiettivi. Di conseguenza, le iniziative per la formazione politica dovranno essere ampliate. I dettagli saranno discussi presto dal Comitato del governo per la lotta all'estremismo di destra e al razzismo. Il patto su cui si fonda l'alleanza tra Cdu, Csu e SpD prevede una “garanzia sostenibile ai programmi di alta qualità per la promozione della democrazia e la prevenzione dell'estremismo”. Al fine dare attuazione a tale formula, i ministri della Giustizia e della Famiglia, Franziska Giffey e Christine Lambrecht, esponenti della SpD, hanno proposto la legge per la promozione la democrazia. Giffey, Lambrecht e gli altri sostenitori del progetto lamentavano, infatti, che molti progetti sociali per rafforzare l'ordinamento democratico dispongono di finanziamenti limitati. Tuttavia, Cdu e Csu non ritengono necessario regolamentare per legge le basi di tali iniziative. (Geb)