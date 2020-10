Governo: Maggino (Benessere Italia), stiamo raggiungendo sempre più territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cabina di regia "Benessere Italia", organo di supporto tecnico-scientifico al presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, "si sta muovendo in questo periodo e raggiungendo i territori. Abbiamo certamente molta attenzione per le città, ma anche alle aree interne, piccole cittadine e piccoli paesi, che di fatto stanno vivendo un momento difficile". Lo spiega la presidente della Cabina di regia "Benessere Italia", Filomena Maggino, intervenuta a "TV2000". "Stiamo raggiungendo accordi quadro con i comuni, che consentiranno di far partire dei progetti territoriali", prosegue Maggino, assicurando che "con questi accordi stiamo raggiungendo molte delle aree interne" del Paese. "Abbiamo appena firmato accordi con dei comuni della Puglia, della Basilicata, e stanno per arrivarne altri da territori della Campania, della Toscana. Stiamo attraversando un po' tutta l'Italia, soprattutto rispetto agli Appennini, che sono la più grande area interna del nostro Paese" conclude.(Rin)