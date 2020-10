Siria: Sana, Mufti Damasco ucciso in un attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mufti di Damasco, il leader del clero musulmano in Siria, è stato ucciso dall'esplosione di una bomba che era stata piazzata sulla sua auto. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa siriana "Sana". "Lo sceicco Mohammad al-Afiouni, Muftì di Damasco, è stato ucciso dopo che un attentato terroristico ha colpito la sua auto nella zona di Qudsaya di Damasco", ha riferito l'agenzia statale. Lo sceicco al-Afiouni era stato visto condurre preghiere alla presenza del presidente siriano Bashar al-Assad in diverse occasioni. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong con sede a Londra, si tratta di un uomo che ha avuto un ruolo chiave nel raggiungere accordi di riconciliazione con i combattenti ribelli alla periferia della capitale durante i nove anni di guerra del paese. (Res)