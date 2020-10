Osce: ambasciatore Azzoni ribadisce sostegno a Kosovo come membro comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Alessandro Azzoni, rappresentante permanente dell’Italia all’Osce, ha incontrato l'ambasciatore del Kosovo a Vienna Lulzim Pllana e ha riconfermato il pieno sostegno al Kosovo come membro sovrano della comunità internazionale. È quanto si legge in un tweet della rappresentanza italiana all’Osce. “Ciò è particolarmente valido nel quadro dell’Osce, che dispiega in Kosovo una delle sue più grandi operazioni sul terreno”, si legge nel tweet. (Res)