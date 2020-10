Kosovo: premier Hoti, accordo finale con Serbia non prescinderà da unità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo finale tra Kosovo e Serbia deve essere completo e legalmente vincolante e affrontare tutte le questioni in sospeso tra le due parti: in primo luogo il riconoscimento reciproco. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, all’agenzia di stampa “Kosovapress”, in risposta a quanto dichiarato, secondo i media kosovari. dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak sulla necessità di inserire nella Costituzione di Pristina l'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Secondo Hoti, l'accordo finale con la Serbia deve essere completo e legalmente vincolante e affrontare tutte le questioni in sospeso tra le due parti, con il primo punto che è il riconoscimento reciproco e il mantenimento dell’unità territoriale del Kosovo. "Siamo in un processo di dialogo e sono lieto dei progressi compiuti fino ad ora; i principi che stiamo mantenendo che vengono rispettati dai nostri partner internazionali e dal facilitatore del dialogo", ha dichiarato il premier kosovaro. (segue) (Alt)