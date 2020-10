Sanità: Asl Roma 5, in funzione reparto Covid in ospedale Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già in funzione il nuovo reparto di stazionamento Covid presso l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli a servizio dell'attività del Pronto soccorso (Dea di I livello) dove vengono ricoverati i positivi in attesa dell'eventuale trasferimento presso i centri hub Covid della rete regionale, qualora le loro condizioni lo richiedano. Il reparto conta 13 posti letto: 4 di "isolamento di corte" (persone positive che possono stare insieme nella stessa stanza); 2 ad alta intensità di cura e 7 stanze singole. "Il lavoro in questo reparto purtroppo è già iniziato – spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – L'adeguamento e la messa a disposizione degli spazi è avvenuto in tempi rapidissimi grazie al grande lavoro dei tecnici e all'abnegazione di tutti gli operatori. Ringrazio tutto il personale. Stiamo lavorando senza sosta per fornire una risposta adeguata alle esigenze sanitarie che questa emergenza ci impone". (Rer)