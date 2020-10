Uruguay: sondaggio, gradimento presidente Lacalle Pou al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, gode di un livello di gradimento del 60 per cento, secondo un sondaggio della società Opcion Consultores divulgato oggi. Secondo la rilevazione il 19 per cento degli uruguaiani giudica il governo come "molto positivo", mentre il 41 per cento ritiene l'operato di Lacalle Pou come "positivo". Il 22 per cento ha inoltre un'opinione neutra, "né positiva né negativa", mentre il 15 per cento ha un'opinione "negativa" e solo il 7 per cento "molto negativa". Il presidente uruguaiano, che ha assunto l'incarico lo scorso marzo con un livello di approvazione del 62 per cento, riesce quindi a mantenere quasi invariato un alto livello di consenso sul suo operato. Alla base del giudizio degli intervistati c' è principalmente la buona gestione della pandemia del nuovo coronavirus e dell'impatto di questa sull'economia. Dall'inizio della pandemia l'Uruguay ha registrato infatti un totale di 2663 casi e solo 44 morti dovuti alla Covid-19. (segue) (Abu)