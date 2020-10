Camera: Borghi (Pd), grazie a noi primi passi verso un diritto parlamentare in era pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Borghi, "è positivo l'impegno del presidente Fico, che investirà della questione la conferenza dei capigruppo, così come la sua apertura all'ipotesi da noi avanzata di contemplare anche il voto a distanza. Credo che su questo dobbiamo creare le condizioni per una intesa con le opposizioni, perché modifiche di questa natura debbono avvenire in uno spirito bipartisan e perché più in generale, come ha detto oggi in aula il nostro capogruppo Graziano Delrio, è il momento dell'unità nazionale e non delle polemiche. Noi opereremo con questo spirito, e in questa direzione", assicura Borghi. "Per noi l'obiettivo è molto chiaro: il Parlamento deve rimanere aperto, essere operativo, assicurare che la democrazia funzioni senza soluzioni di continuità, e lo deve fare in condizioni di assoluto rispetto delle prescrizioni normative in materia di profilassi sanitaria. Oggi, grazie anche all'ausilio delle tecnologie, la cosa è fattibile (il Parlamento europeo guidato da David Sassoli sta lì a dimostrarlo). Procediamo". (Rin)