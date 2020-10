Ue-Russia: ambasciatore Terracciano, recuperare il dialogo per affrontare sfide comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spazi di dialogo tra Unione europea e Federazione Russa si sono ridotti, e vanno recuperati per fronteggiare sfide comuni e problematiche emergenti. Lo ha dichiarato oggi Pasquale Terracciano, ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa, in conclusione della prima giornata di lavori del tredicesimo Forum eurasiatico di Verona. L’ambasciatore ha formulato una considerazione analoga in merito allo stato delle relazioni tra l’Ue e l’Unione economica eurasiatica: c’è stata, secondo Terracciano, “una eccessiva prudenza da parte dell’Unione europea, legata forse a considerazioni politiche”. In un contesto internazionale così complicato, “è però necessario aprire nuovi orizzonti e canali di comunicazione, per concretizzare quella visione politica, illustrata da molti politici europei nel corso degli anni, di un’Europa che va da Lisbona a Vladivostok”. Esemplificando i pericoli degli attuali ostacoli comunicativi tra Europa ed Eurasia, Terracciano ha menzionato il rischio di una guerra tariffaria, che potrebbe insorgere “nel momento in cui l’Ue adotterà il Carbon Border Adjustment Mechanism: una sorta di carbon tax che rischia di essere percepito come uno strumento di ostilità commerciale. In realtà - ha sottolineato Terracciano - Unione europea e Russia hanno lo stesso obiettivo: agire insieme per frenare il mutamento climatico”. L’Italia, ha concluso l’ambasciatore, è consapevole dell’importanza di tale obiettivo, e intende perseguirlo attivamente tramite la co-presidenza del Cop-26 e la presidenza del G-20, nel cui contesto la Russia potrà dare un significativo contributo. (Res)