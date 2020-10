Covid: 41.622 nuovi casi in 24 ore in Francia, 165 nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia di coronavirus in Francia ha appena battuto un nuovo record. Sono stati rilevati 41.622 nuovi casi secondo i dati della Sanità pubblica e del ministero della Salute pubblicati oggi. Ieri 26.676 persone sono risultate positive. In totale, dallo scoppio dell'epidemia in Francia sono stati registrati 999.043 positivi. La Francia si sta avvicinando a un milione di persone infettate da Covid-19. Il bilancio delle vittime è ora di 34.210.(Frp)