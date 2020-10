Consulta: M5s, ci ha dato ragione su taglio pensioni d'oro, avanti per equità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale "ci ha dato ragione sul taglio delle pensioni d'oro nel triennio 2019-2021 che avevamo introdotto nella legge di Bilancio 2019. Si tratta di un pronunciamento importante che conferma la giusta direzione che abbiamo intrapreso per una maggiore giustizia sociale". Lo sottolinea in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Niccolò Invidia. "Secondo la Corte - prosegue Invidia - la limitazione della rivalutazione degli importi (il cosiddetto raffreddamento della perequazione) è legittimo. La Corte si è pronunciata anche sul meccanismo del contributo di solidarietà, cioè un taglio percentuale delle pensioni sopra i 100mila euro, anche se ha precisato che bisogna limitarlo a tre anni, quindi fino al 2021. Andiamo avanti sulla strada dell'equità sociale e il taglio delle pensioni d'oro è una nostra promessa storica che ci aiuta a raggiungere questo importante obiettivo etico", conclude Invidia. (Com)