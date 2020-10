Trasporti: M5s, grazie a incentivi Fca lancia in Italia modelli sostenibili auto elettriche a prezzi vantaggiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo sul mercato della nuova gamma Fiat 500 elettrica "è una buona notizia per una produzione sempre più sostenibile anche nel settore dell'automotive. Fca fa debuttare in Italia non solo un nuovo modello elettrico iconico, la 500 appunto, ma soprattutto lo rende accessibile dal punto di vista economico". Lo sottolineano in una nota i deputati del M5s in commissione Attività produttive. "A essere fondamentali per questa accelerazione nel campo delle auto elettriche - proseguono i deputati - sono sicuramente gli incentivi che come M5s abbiamo voluto con forza per questo tipo di mobilità alternativa. Le agevolazioni per l'acquisto di veicoli meno inquinanti, infatti, fanno in modo che le auto elettriche possano avere prezzi più o meno simili a quelle a carburante tradizionale. Una grossa spinta per una vera rivoluzione nel mercato", sottolineano i deputati. "Diamo quindi il benvenuto alle nuove arrivate in casa Fiat, segno di un'evoluzione del settore che anche in Italia procede a ritmi sempre maggiori".(Com)