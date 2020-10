Messico: presidente Obrador su stop a politica su elettricità, pronto a proporre riforma costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che è pronto a proporre una riforma costituzionale per difendere "l'interesse generale" del paese dinanzi allo stop imposto dalla Corte suprema alla politica sulla produzione di energia elettrica. Una riforma con cui, di fatto, il governo intende promuovere un riordino del comparto energetico dando più centralità alle compagnie statali Pemex e Cfe. Il capo dello Stato ha detto che gli ostacoli posti allo sviluppo di questa politica sono frutto "per dirlo con chiarezza", della volontà di "consegnare il mercato dell'energia al settore privato, tanto nazionale come straniero, e questo significava ridurre e mettere fine a Pemex e Cfe. Questo è l'obiettivo della politica economica neoliberale e non siamo d'accordo". (segue) (Mec)