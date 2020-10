Sport: Pelonzi-Celli (Pd), necessari 21 emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati necessari 21 emendamenti dello stesso proponente, oltre a numerosi sub-emendamenti, per approvare una delibera sugli impianti sportivi in concessione, scritta dalla maggioranza M5s, che ambiva ad essere risolutiva alle problematiche create dal Covid-19. Per non parlare dell'ordine del giorno surreale con cui il proponente ha cassato tutti gli odg dell'opposizione. È stata persa una ennesima occasione, perché questa delibera è un modesto contributo a sostegno di un settore in forte difficoltà". Lo dichiarano in una nota i capigruppo della Lista Civica RtR Svetlana Celli e del Partito democratico Giulio Pelonzi. "Tra l'altro - aggiungono - molto di quanto approvato oggi è già previsto dal codice dei contratti e dalla normativa regionale e quindi pleonastico. Una maggioranza ormai allo sbando, in un periodo storico difficilissimo per la città. Inoltre, non si è voluto affrontare il problema di oltre il 60 per cento dei gestori che risultano scaduti, senza titolarità: con questa delibera si chiederebbe al privato di investire su un impianto pubblico senza dargli la certezza di poter ammortizzare l'investimento stesso. Un problema sicuramente annoso, che però si è fortemente intensificato negli ultimi quattro anni. In più i gestori sono rimasti sempre più soli ed inascoltati dall'amministrazione. Nonostante tutto, molti di loro hanno cercato di riaprire ugualmente per garantire ai cittadini un servizio che è prima di tutto sociale. Nel migliore dei casi è venuto a mancare il rapporto di fiducia. Si poteva, insomma, fare molto prima e meglio, magari ascoltando di più i gestori e le proposte delle opposizioni, ma questo non appartiene al metodo ormai noto del M5s romano", concludono.(Com)