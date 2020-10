Maltempo: da Cdm via libera a stato di emergenza in Piemonte e in provincia Imperia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 18.35 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria". Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio. "Sulla base di una valutazione preliminare dei danni e dei fabbisogni - continua la nota -, è stato deciso un primo stanziamento di 22 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui 15 milioni destinati alla regione Piemonte e 7 milioni destinati alla regione Liguria, con riguardo ai fabbisogni relativi agli interventi di soccorso alle popolazioni e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete. Successivamente, sulla base dell'ulteriore ricognizione delle risorse necessarie per far fronte agli interventi da parte delle Regioni, potrà essere valutata l'adozione di un'ulteriore delibera". (segue) (Com)