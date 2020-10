Maltempo: da Cdm via libera a stato di emergenza in Piemonte e in provincia Imperia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha, inoltre, deliberato "la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese, ricadenti nella città metropolitana di Torino. È stata quindi stanziata la somma di 530.000 euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali". (Com)