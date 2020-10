Maltempo: da Cdm via libera a stato di emergenza per provincia Messina e comune Altofonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 18.35 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 nei territori della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo, con il relativo stanziamento di 2,1 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali". Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)