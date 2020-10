Governo: da Cdm via libera a nomine e movimento di Prefetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 18.35 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato Antonio Borrelli e Vito Calvino, nonché le nomine e il movimento di prefetti di seguito riportati. Bellantoni Carolina, da Mantova è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Brindisi. Formiglio Michele, da Lecco è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Mantova. De Rosa Castrese, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecco. Triolo Fabrizia, da Biella è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Cuneo. Tancredi Franca, nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Biella. Lione Domenico, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pordenone. Polichetti Andrea, da direttore centrale per i servizi demografici presso il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Como. Scandone Giuseppe (dirigente generale di Pubblica sicurezza), nominato prefetto, permane nelle funzioni di direttore centrale per le risorse umane presso il dipartimento della Pubblica sicurezza. Messina Francesco (dirigente generale di Pubblica sicurezza), nominato Prefetto, permane nelle funzioni di direttore Centrale anticrimine della Polizia di Stato presso il dipartimento della Pubblica sicurezza". Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)